Rigopiano, la sentenza: 5 condanne (lievi) e 25 assoluzioni. In aula le urla e le lacrime dei parenti: «Vergogna» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per la tragedia dell’hotel travolto dalla neve il 18 gennaio 2017 assolti l'ex prefetto e altri 24 imputati, per cui erano stati chiesti oltre 150 anni. Alla lettura della sentenza la rabbia dei familiari delle 29 vittime. I giudici scortati all’esterno Leggi su corriere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per la tragedia dell’hotel travolto dalla neve il 18 gennaio 2017 assolti l'ex prefetto e altri 24 imputati, per cui erano stati chiesti oltre 150 anni. Alla lettura dellala rabbia dei familiari delle 29 vittime. I giudici scortati all’esterno

