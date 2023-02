Rifacimento della pavimentazione dei controviali di Viale Venezia (Di venerdì 24 febbraio 2023) A partire da lunedì 27 marzo 2023 fino a venerdì 17 marzo sarà eseguito il Rifacimento della pavimentazione bituminosa dei controviali Nord e Sud di Viale Venezia, nel tratto compreso da piazzale XXVI luglio all’imbocco della tangenziale ovest e viceversa. La modifica della viabilità per la presenza dei suddetti lavori avverrà secondo varie fasi operative: FASE 1: da lunedì 27.02.2023 a mercoledì 01.03.2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00:ControViale Nord da Piazzale XXVI Luglio alla rotatoria di via Firenze FASE 2: da martedì 28.02.2023 a giovedì 02.03.2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00:ControViale Nord dalla rotatoria di via Firenze alla rotatoria di via Birago FASE 3: da mercoledì 01.03.2023 a venerdì ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 febbraio 2023) A partire da lunedì 27 marzo 2023 fino a venerdì 17 marzo sarà eseguito ilbituminosa deiNord e Sud di, nel tratto compreso da piazzale XXVI luglio all’imboccotangenziale ovest e viceversa. La modificaviabilità per la presenza dei suddetti lavori avverrà secondo varie fasi operative: FASE 1: da lunedì 27.02.2023 a mercoledì 01.03.2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00:ControNord da Piazzale XXVI Luglio alla rotatoria di via Firenze FASE 2: da martedì 28.02.2023 a giovedì 02.03.2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00:ControNord dalla rotatoria di via Firenze alla rotatoria di via Birago FASE 3: da mercoledì 01.03.2023 a venerdì ...

