Ricostruzione dell’Ucraina | Campogrande Fiec | «Gli Usa già al lavoro per assicurarsi il business mentre la Ue resta ferma» – L’intervista

Il più grande cantiere aperto del mondo è in Ucraina. Anzi, è l'Ucraina. Il Paese in guerra si sta preparando per accogliere l'enorme business della Ricostruzione. Un progetto ancora lontano ma in realtà iniziato da tempo. Il direttore generale della Federazione europea dell'industria dei costruttori a Bruxelles (Fiec), Domenico Campogrande, dice a Open che si parlava di ricostruire il Paese già a maggio dello scorso anno: «Tre mesi dopo l'inizio del conflitto i nostri colleghi ucraini cominciavano a pensare al futuro post-bellico». Bisogna riedificare ponti, scuole e ospedali, infrastrutture energetiche. Ma anche strade, stazioni ferroviarie e porti spazzati via dalla guerra imperialista russa. Tuttavia, in che modo tutto questo si materializzerà è tutt'altro che certo. Senza scomodare il (nuovo) Piano Marshall, il ...

