Ricerca | al via ' YouGoody' progetto Istituto Naz Tumori ed Esselunga per scienza condivisa

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Scattare una fotografia degli stili di vita e delle abitudini alimentari con l'obiettivo di mettere a punto degli indicatori utili a predire il profilo di rischio nello sviluppo di malattie cronico-degenerative. È questo il cuore del progetto "YouGoody – La Ricerca bella e buona", promosso dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) in collaborazione con Esselunga, in partenza il prossimo 27 febbraio 2023. ''Oggi il patto tra il nostro Istituto ed Esselunga si rinnova con un impegno più forte e un importante invito alla partecipazione rivolto a tutta la comunità, il cui contributo sarà fondamentale per la buona riuscita del progetto e l'avanzamento della Ricerca per la prevenzione ...

