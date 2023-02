Revoca del 41 bis per Cospito, attesa per la Cassazione. Protesta degli anarchici (Di venerdì 24 febbraio 2023) - Dopo il blitz degli anarchici all'Altare della patria, tensione oggi a Roma attorno al palazzo della Corte di Cassazione che nel pomeriggio decide sul caso del militante in sciopero della fame da 4 . Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) - Dopo il blitzall'Altare della patria, tensione oggi a Roma attorno al palazzo della Corte diche nel pomeriggio decide sul caso del militante in sciopero della fame da 4 .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Putin revoca un decreto del 2012 che garantiva il rispetto della sovranità, integrità territoriale e neutralità del… - FratellidItalia : #FratellidItalia ha presentato una proposta di legge per inserire nell’ordinamento italiano la possibilità di revoc… - ultimora_pol : Fratelli d’Italia ha presentato una pdl per inserire nell’ordinamento italiano la possibilità di revoca del titolo… - DanieleNapo : In attesa della sentenza della #cassazione sulla possibile revoca del #41bis per Alfredo #Cospito - AndreaSerra1977 : Cari filo - Putin , lo volete capire o no che questo tizio vuole ristabilire la vecchia URSS ?… -