Regione Toscana | Concorso per 1 Dirigente Giuridico

La Regione Toscana ha Bandito un Pubblico Concorso per l'assunzione di 1 Dirigente dell'Area Giuridico Legislativa, con contratto a tempo indeterminato. Il Bando è aperto a tutti coloro siano in possesso di laurea magistrale ad indirizzo economico, Giuridico e politico, che abbiamo maturato esperienza nella mansione. Si tratta di Personale di alto livello che conosce tutte le sfaccettature delle norme amministrative, e ne comprende i meccanismi. Solitamente Persona dotata di capacità comunicative e relazionali, si pone in modo paritario con Figure Autorevoli. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale di qualifica dirigenziale di area ...

