Reggina, Saladini: “Andiamo avanti con trasparenza e sulla strada corretta” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il patron della Reggina, Felice Saladini, ha così parlato ai giornalisti in un incontro tenuto proprio a Reggio Calabria. Ecco le sue parole: “Abbiamo usato una norma dello Stato che ci consente di sanare una fase debitoria che abbiamo ereditato. Adesso siamo in mezzo a una norma dello Stato e una norma della federazione calcistica, che assolutamente rispettiamo perché dobbiamo continuare a fare il bene del calcio italiano. Credo che il bene del calcio italiano sia avere conti in ordine e società virtuose che vogliono continuare con imprenditori come me a fare il bene del calcio, avere club che puntino alla sostenibilità economica, al futuro e a costruire. Sono convinto che la strada che stiamo percorrendo sia quella corretta”. E ancora: “Si costruisce quando ci sono persone serie che hanno la volontà di lavorare con ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il patron della, Felice, ha così parlato ai giornalisti in un incontro tenuto proprio a Reggio Calabria. Ecco le sue parole: “Abbiamo usato una norma dello Stato che ci consente di sanare una fase debitoria che abbiamo ereditato. Adesso siamo in mezzo a una norma dello Stato e una norma della federazione calcistica, che assolutamente rispettiamo perché dobbiamo continuare a fare il bene del calcio italiano. Credo che il bene del calcio italiano sia avere conti in ordine e società virtuose che vogliono continuare con imprenditori come me a fare il bene del calcio, avere club che puntino alla sostenibilità economica, al futuro e a costruire. Sono convinto che lache stiamo percorrendo sia quella”. E ancora: “Si costruisce quando ci sono persone serie che hanno la volontà di lavorare con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Reggina, #Saladini: “Andiamo avanti con trasparenza e sulla strada corretta” - tuttoreggina : #Reggina, Saladini: 'Inzaghi non verrà messo mai in discussione!' @tuttoreggina - Reggina_1914 : ''La Reggina siamo tutti noi'' ??? Le parole di Felice Saladini all'incontro di oggi tra la proprietà, il Club e la… - serieB123 : Reggina, Saladini blinda Inzaghi: 'Non sarà mai in discussione' - Luxgraph : Reggina, Saladini blinda Inzaghi: 'Non sarà mai in discussione' -