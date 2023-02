Reclutamento docenti schizofrenico: “Meglio restare precaria che affrontare un test a crocette. Demotivante.” INTERVISTA (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si dice molto scoraggiata dalla “schizofrenia del Reclutamento” e sta pensando di rinunciare al concorso straordinario-bis al quale si è iscritta a maggio 2022. Alla fine probabilmente lo sosterrà ma questo non la solleva dalle delusioni e dallo stress che dice di avere subito finora. Trentasei anni, insegnante di inglese e tedesco, Ornella Vecchi è in servizio all’Ites Barozzi di Modena. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si dice molto scoraggiata dalla “schizofrenia del” e sta pensando di rinunciare al concorso straordinario-bis al quale si è iscritta a maggio 2022. Alla fine probabilmente lo sosterrà ma questo non la solleva dalle delusioni e dallo stress che dice di avere subito finora. Trentasei anni, insegnante di inglese e tedesco, Ornella Vecchi è in servizio all’Ites Barozzi di Modena. L'articolo .

