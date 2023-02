Recensione Atomic Heart | una partenza atomica

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 24 febbraio 2023) In questavi parleremo nel dettaglio di, l’eccentrico immersive sim russo sviluppato da Mundfish e pubblicato da Focus Interactive Mundfish è una piccola software house che nell’ormai lontano 2017 ha annunciato, un immersive sim davvero eccentrico. Il titolo è riuscito sin da subito ad attirare l’attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo, mettendo così sotto i riflettori una compagnia che prima di allora era perlopiù sconosciuta al grande pubblico. Spesso progetti di questo tipo finiscono col trasformarsi in vaporware, ma fortunatamente non è stato il caso di. Dopo un’attesa durata più di cinque anni infatti il primo grande titolo di Mundfish è finalmente completo e disponibile per tutti. Negli ultimi giorni ...