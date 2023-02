Real Sociedad, il vice presidente: “Loro terzi come noi, siamo ottimisti” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Non sono io a scoprire la Roma e Mourinho. Penso che sarà una sfida aperta, sono ottimista, Loro sono terzi in campionato proprio come noi. Avremo buone possibilità. Stiamo recuperando alcuni giocatori, la presenza di Oyarzabal sarà importante. Spero che avremo la rosa al completo. Non c’erano sorteggi semplici, ma ovviamente non volevamo il Manchester United, la Roma è un rivale all’interno di un gruppo di squadre di livello alto”. Lo ha detto ai microfoni di Movistar TV il vice presidente della Real Sociedad Mikel Ubarretxena dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League che ha messo di fronte i baschi alla Roma di Josè Mourinho. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Non sono io a scoprire la Roma e Mourinho. Penso che sarà una sfida aperta, sono ottimista,sonoin campionato proprionoi. Avremo buone possibilità. Stiamo recuperando alcuni giocatori, la presenza di Oyarzabal sarà importante. Spero che avremo la rosa al completo. Non c’erano sorteggi semplici, ma ovviamente non volevamo il Manchester United, la Roma è un rivale all’interno di un gruppo di squadre di livello alto”. Lo ha detto ai microfoni di Movistar TV ildellaMikel Ubarretxena dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League che ha messo di fronte i baschi alla Roma di Josè Mourinho. SportFace.

