Real Sociedad, che gaffe su Dybala e Wijnaldum (Di venerdì 24 febbraio 2023) Questa mattina, alle 12 ci sono stati i sorteggi per decidere quali squadre si affronteranno agli ottavi di finale di Europa League. La Juventus ha pescato il Friburgo, mentre la Roma la Real Sociedad. Proprio il club spagnolo, nel commentare il sorteggio sui propri canali ufficiali, avrebbe commesso due gaffe, su due nomi di due giocatori della Roma. Real Sociedad, sbaglia il nome di Dybala e Wijnaldum Nel testo pubblicato si legge: "La squadra romana è diretta in panchina da José Mourinho, e ha nella rosa l'ex della Real Sociedad Llorente, l'argentino Mauro Dybala oltre ai noti Matic ...

