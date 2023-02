Real Sociedad affronterà la Roma: giovani di prospettiva e un allenatore vincente. Terzi in Liga e hanno battuto lo United (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'urna di Nyon ha pescato la Real Sociedad per la Roma in un doppio scontro valido per gli ottavi di Europa League. Un avversario inedito per i giallorossi che non hanno mai affrontato gli spagnoli in ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'urna di Nyon ha pescato laper lain un doppio scontro valido per gli ottavi di Europa League. Un avversario inedito per i giallorossi che nonmai affrontato gli spagnoli in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? La nostra avversaria agli ottavi di @EuropaLeague sarà la Real Sociedad ???? #ASRoma #UELdraw - GoalItalia : La Juventus pesca il Friburgo ???? Ostacolo Real Sociedad per la Roma ???? Il quadro completo degli ottavi di Europa… - gippu1 : Per la #Roma sfida bella e difficile contro la Real Sociedad, anche dal punto di vista statistico: dall'agosto 2020… - sportli26181512 : Roma-Real Sociedad in Europa League: il calendario e quando si gioca: Calendario complicato per Mourinho: il doppio… - infoitsport : Roma Real Sociedad in Europa League 2023: l'avversaria agli ottavi -