Real Madrid vs Atletico Madrid – probabili formazioni e ultime notizie (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ultima puntata del derby di Madrid si svolgerà al Bernabeu sabato 25 febbraio sera, con il Real Madrid che accoglierà gli acerrimi rivali dell’Atletico Madrid nella massima serie spagnola. La squadra di casa è attualmente seconda in classifica, a otto punti dal Barcellona, leader della divisione, mentre l’Atletico occupa la quarta posizione, a soli quattro punti dal Real Betis, quinto in classifica, nella corsa alle prime quattro posizioni. Il calcio di inizio di Real Madrid vs Atletico Madrid è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Real Madrid vs ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ultima puntata del derby disi svolgerà al Bernabeu sabato 25 febbraio sera, con ilche accoglierà gli acerrimi rivali dell’nella massima serie spagnola. La squadra di casa è attualmente seconda in classifica, a otto punti dal Barcellona, leader della divisione, mentre l’occupa la quarta posizione, a soli quattro punti dalBetis, quinto in classifica, nella corsa alle prime quattro posizioni. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - sportli26181512 : Ancelotti: 'Maldini a 39 anni si allenava una volta a settimana ma alla fine giocava': Carlo Ancelotti, tecnico del… - ReteVeneta : PADOVA | LA COPA DEL REY CON REAL MADRID-BARCELONA IN DIRETTA SU TELENORDEST -