Real Madrid su Lobotka, De Laurentiis chiede 60 milioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nelle ultime ore in casa Napoli si parla di Stanislav Lobotka, il regista che sta facendo così bene nel suo ruolo da attirare su di lui l’attenzione di diversi club europei. Lo slovacco, infatti, in quest’avvio di campionato ha fatto ricredere tutti coloro che non lo ritenevano all’altezza viste le prestazioni delle scorse stagioni. Tra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nelle ultime ore in casa Napoli si parla di Stanislav, il regista che sta facendo così bene nel suo ruolo da attirare su di lui l’attenzione di diversi club europei. Lo slovacco, infatti, in quest’avvio di campionato ha fatto ricredere tutti coloro che non lo ritenevano all’altezza viste le prestazioni delle scorse stagioni. Tra L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - Agenzia_Ansa : Marcelo, 34enne esterno sinistro che fino al giugno scorso era una delle 'bandiere' del Real Madrid, torna a casa p… - Rici67738874 : @luchino_____ @Dottor_Strowman E come mai il Real Madrid che domina in Europa è a -8? Chiedo -