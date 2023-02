Il sergente di ferro che ha rigenerato lo United si concede un sorriso dopo la sua notte più bella. Almeno finora. "Quando batti il Barcellona, che ha 8 punti di vantaggio sulnella Liga puoi dirti soddisfatto" racconta Erik Ten Hag. L'eroe della notte di gala europea di Old Trafford è lui, il santone olandese che è il nuovo padrone dei Red Devils, quello che ha ...Le favorite per me sono, Manchester City e Bayern Monaco soprattutto per la loro abitudine a giocare sempre partite dai quarti di finale in su: ci vuole anche un pizzico di fortuna ad ...

Il Real Madrid si interroga su Endrick. Sostituito al Palmeiras e in crisi di gol, piange in panchina TUTTO mercato WEB

Carragher: “Kvaratskhelia prossima stagione con la maglia del Real Madrid” ItaSportPress

Real Madrid, sbarcata la perla del calcio femminile Calciomercato.com

Marcelo: «Dopo la vittoria della Champions ho capito che il mio ciclo al Real Madrid era finito» - ilNapolista IlNapolista

Hojlund, Real Madrid e Arsenal preparano l'offerta monstre per il centravanti dell'Atalanta la Repubblica

Il Real Madrid ha reso noto il referto medico di Alaba e Rodrygo. L'austriaco starà fuori per un mese per un infortunio al bicipite femorale, il brasiliano salterà una decina di giorni per uno strappo ...Ciccio Baiano, ora allena l'Aglianese in serie D, da giovanissimo giocò nel Napoli di Maradona esordendo anche in Coppa dei Campioni al Bernabeu contro il Real Madrid, e ad ...