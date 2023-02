Real Madrid-Atletico Madrid, Simeone: “Vinicius è in un momento straordinario” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla vigilia del derby di Liga tra Atletico e Real Madrid, il tecnico dei colchoneros Diego Pablo Simeone ha presentato così la sfida. Ecco le sue parole: “Vinicius? Credo che la sua crescita sia stata enorme, hanno fatto una grande scommessa su di lui, migliora i suoi numeri anno dopo anno ed è in un momento straordinario. Distanza di dieci punti? Guardiamo partita dopo partita, siamo in un buon momento”. E ancora: “Caos Barcellona? Non si sa nulla, speriamo che tutto sia regolare perché a tutti noi piace competere con le stesse possibilità. Obiettivo? Ci sono stagioni in cui lottiamo per vincere qualcosa e altre in cui siamo lontani. Abbiamo la necessità di raggiungere gli obiettivi; ormai si sottovaluta la qualificazione in ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla vigilia del derby di Liga tra, il tecnico dei colchoneros Diego Pabloha presentato così la sfida. Ecco le sue parole: “? Credo che la sua crescita sia stata enorme, hanno fatto una grande scommessa su di lui, migliora i suoi numeri anno dopo anno ed è in un. Distanza di dieci punti? Guardiamo partita dopo partita, siamo in un buon”. E ancora: “Caos Barcellona? Non si sa nulla, speriamo che tutto sia regolare perché a tutti noi piace competere con le stesse possibilità. Obiettivo? Ci sono stagioni in cui lottiamo per vincere qualcosa e altre in cui siamo lontani. Abbiamo la necessità di raggiungere gli obiettivi; ormai si sottovaluta la qualificazione in ...

