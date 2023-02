Real Madrid, Ancelotti su Vinicius: «Non si infortuna mai, è una cosa rara, ha una genetica spettacolare» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa. Vinicius – «Non si infortuna mai, è una cosa rara, ha una genetica spettacolare. Questo è grazie ai suoi genitori ma anche per la sua professionalità, si prende molto cura di sé ed è concentrato sul lavoro». SIMEONE – «Vorrei passarci del tempo, ama il calcio quanto me. Onestamente penso non abbia nulla da imparare, ma passando del tempo assieme potremmo conoscere il lavoro l’uno dell’altro. Vorrei per esempio sapere come si sta preparando per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’AtleticoCarlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «Non simai, è una, ha una. Questo è grazie ai suoi genitori ma anche per la sua professionalità, si prende molto cura di sé ed è concentrato sul lavoro». SIMEONE – «Vorrei passarci del tempo, ama il calcio quanto me. Onestamente penso non abbia nulla da imparare, ma passando del tempo assieme potremmo conoscere il lavoro l’uno dell’altro. Vorrei per esempio sapere come si sta preparando per ...

