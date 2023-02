Real Madrid, Ancelotti: “Il derby contro l’Atletico sarà una bella sfida” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Atletico Madrid, Carlo Ancelotti ha presentato la gara che attende il suo Real Madrid: “sarà un bella sfida. Noi stiamo vivendo un buon periodo di forma, ma l’Atletico verrà qui per vincere. Mi piacerebbe passare del tempo con Simeone. Entrambi amiamo il calcio e potremmo conoscere il rispettivo lavoro. Attualmente mi piacerebbe sapere come si sta preparando per domani“. Ancelotti ha poi parlato dei singoli: “Nacho ha sempre lavorato con professionalità, anche quando attraversava momenti non facili. Si è sempre fatto trovare pronto quando ho avuto bisogno di lui. Domani giocherà da terzino sinistro. Vinicius? Non è mai ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del, Carloha presentato la gara che attende il suo: “un. Noi stiamo vivendo un buon periodo di forma, maverrà qui per vincere. Mi piacerebbe passare del tempo con Simeone. Entrambi amiamo il calcio e potremmo conoscere il rispettivo lavoro. Attualmente mi piacerebbe sapere come si sta preparando per domani“.ha poi parlato dei singoli: “Nacho ha sempre lavorato con professionalità, anche quando attraversava momenti non facili. Si è sempre fatto trovare pronto quando ho avuto bisogno di lui. Domani giocherà da terzino sinistro. Vinicius? Non è mai ...

