RB Lipsia-Eintracht Francoforte (sabato 25 febbraio 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 24 febbraio 2023) All’indomani del turno di Champions League che non ha regalato gioie a nessuna delle due squadre, RB Lipsia ed Eintracht Francoforte si giocano quest’oggi un posto nelle prime 4 della Bundesliga. La squadra di Rose si è salvata in casa contro il Manchester City grazie ad un gol di Gvardiol e ad un secondo tempo ben interpretato contro una squadra che forse aveva cantato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 febbraio 2023) All’indomani del turno di Champions League che non ha regalato gioie a nessuna delle due squadre, RBedsi giocano quest’oggi un posto nelle prime 4 della Bundesliga. La squadra di Rose si è salvata in casa contro il Manchester City grazie ad un gol di Gvardiol e ad un secondo tempo ben interpretato contro una squadra che forse aveva cantato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bundesliga, LIVE dalle 15.30. Dortmund all'assalto della vetta, Lipsia-Eintracht per la Champions: Il largo success… - 100x100Napoli : Eurorivale. L’Eintracht sfida il Lipsia per un posto in Champions - Mingaball : RT @infobetting: Il programma di #sabato in #Bundeliga???? #WerderBrema – #Bochum 15:30 #Hoffenheim –… - p__antonio : @jeanpauldl1998 Io oggi vado di Lipsia - Eintracht e B'mouth - City, poi vedrò se riesco a guardare qualcosa stasera (Inizia la MLS) - underoverbets : RT @infobetting: Il programma di #sabato in #Bundeliga???? #WerderBrema – #Bochum 15:30 #Hoffenheim – #BorussiaDortmund 15:30 #Lipsia – #Ein… -