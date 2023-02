Randstad Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 24 febbraio 2023)è un’azienda internazionale specializzata nella gestione delle risorse umane, che offre servizi di recruiting, consulenza per il lavoro, outsourcing e formazione. Con oltre 4.000 uffici in 38 paesi,è uno dei maggiori player del mercato dei servizi HR a livello globale. Se stai cercando nuove opportunità di lavoro,potrebbe essere l’azienda giusta per te, sia per candidarti all’interno dell’Azienda, sia per cercare lavoro tra le varie offerte che propone. : le Posizioni Aperte Accounting Specialist (categoria protetta)Roma, Provincia di Roma Tempo Indeterminato Pubblicato il22 Febbraio 2023 Digital & Social Marketing SpecialistBudrio, Provincia di ...