Raimondo Todaro, crisi improvvisa e addio ad Amici: pubblico spiazzato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Raimondo Todaro sarebbe pronto a dire definitivamente addio ad “Amici” e tutto a causa di una crisi improvvisa. Ma qual è la verità? Raimondo Todaro ultimamente si è spento ad “Amici”. Insomma, non sembra più lui e il modo in cui sta gestendo il rapporto con i suoi allievi pare solo confermare come il prof sia a tratti distratto, se non addirittura assente. In altre parole, il programma della De Filippi non sembra essere più una sua priorità, ma come è possibile? Raimondo Todaro abbandona Amici? – Fonte IG: @TodaroRaimondo – Grantennistoscana.itL’ex volto di “Ballando con le stelle”, infatti, in soli ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cuisarebbe pronto a dire definitivamentead “” e tutto a causa di una. Ma qual è la verità?ultimamente si è spento ad “”. Insomma, non sembra più lui e il modo in cui sta gestendo il rapporto con i suoi allievi pare solo confermare come il prof sia a tratti distratto, se non addirittura assente. In altre parole, il programma della De Filippi non sembra essere più una sua priorità, ma come è possibile?abbandona? – Fonte IG: @– Grantennistoscana.itL’ex volto di “Ballando con le stelle”, infatti, in soli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angelapalmas2 : RT @AmiciUfficiale: Anche per il maestro Raimondo Todaro è arrivato il momento di incontrare i propri allievi in vista del Serale… #Amici22… - CorriereCitta : Raimondo Todaro lascia Amici? Ultime news sulla moglie Francesca Tocca - maicquellosimpa : RT @AmiciNotizie22: Paky eliminato dalla Celentano… In studio un’accesa discussione con Raimondo Todaro #Amici22 - PastoreMorena : @thelifeswind Voi vi rendete conto che queste sono le parole di Raimondo Todaro (lasciando stare ogni opinione che… - SunnyLiberty : RT @AmiciNotizie22: Paky eliminato dalla Celentano… In studio un’accesa discussione con Raimondo Todaro #Amici22 -