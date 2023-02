Rai, Linea Verde fa tappa in Campania tra falò e bufale (Di venerdì 24 febbraio 2023) ‘Linea Verde’ attraverserà la Campania per raccontare la festa di Sant’Antonio Abate nella puntata di domenica 26 febbraio alle 12 su Rai 1. A partire dal paese che prende il nome del santo, nella provincia di Napoli, Peppone Calabrese e Beppe Convertini assisteranno ai riti che si svolgono in occasione della festa. A Sant’Antonio Abate, infatti, il giorno della festa si accende un grande falò come rito propiziatorio. Un fuoco che caccia i malefici dell’anno appena trascorso e vuole essere di buon augurio per l’anno nuovo. Una festa cristiana che ha radici nel mondo contadino. Per questo è tanto sentita in molte parti d’Italia. Peppone, da Sant’Antonio Abate, si sposterà nella provincia di Caserta per conoscere le eccellenze alimentari di questo territorio. Visiterà un mercato itinerante a Prata Sannita ed entrerà in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) ‘’ attraverserà laper raccontare la festa di Sant’Antonio Abate nella puntata di domenica 26 febbraio alle 12 su Rai 1. A partire dal paese che prende il nome del santo, nella provincia di Napoli, Peppone Calabrese e Beppe Convertini assisteranno ai riti che si svolgono in occasione della festa. A Sant’Antonio Abate, infatti, il giorno della festa si accende un grandecome rito propiziatorio. Un fuoco che caccia i malefici dell’anno appena trascorso e vuole essere di buon augurio per l’anno nuovo. Una festa cristiana che ha radici nel mondo contadino. Per questo è tanto sentita in molte parti d’Italia. Peppone, da Sant’Antonio Abate, si sposterà nella provincia di Caserta per conoscere le eccellenze alimentari di questo territorio. Visiterà un mercato itinerante a Prata Sannita ed entrerà in ...

