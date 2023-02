Rai: l’Agcom, un’arma contro Fuortes (Di venerdì 24 febbraio 2023) Agcom anti Fuortes Il Foglio – Inserto, di Luca Roberto, pag. 4 Non riuscendo per ora a incidere sulla televisione pubblica dalla porta d’ingresso principale del Consiglio d’amministrazione, nella maggioranza hanno capito che forse era meglio fare leva sull’arbitro pur di sconquassare gli equilibri della Rai. E quindi, consci della situazione di congelamento che avvolge l’amministratore delegato Carlo Fuortes almeno fino all’approvazione del prossimo bilancio, hanno deciso di buttarsi sull’Agcom. Nella speranza, nemmeno troppo recondita, di usare questo grimaldello per logorare pian piano le sicurezze dell’ad. Questa almeno sembra essere la strategia di Lega e Fratelli d’Italia. Che nelle discussioni interne all’Autorità hanno tirato in ballo, a distanza di due settimane, il dossier Sanremo. Soprattutto per quel che riguarda le ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 febbraio 2023) Agcom antiIl Foglio – Inserto, di Luca Roberto, pag. 4 Non riuscendo per ora a incidere sulla televisione pubblica dalla porta d’ingresso principale del Consiglio d’amministrazione, nella maggioranza hanno capito che forse era meglio fare leva sull’arbitro pur di sconquassare gli equilibri della Rai. E quindi, consci della situazione di congelamento che avvolge l’amministratore delegato Carloalmeno fino all’approvazione del prossimo bilancio, hanno deciso di buttarsi sul. Nella speranza, nemmeno troppo recondita, di usare questo grimaldello per logorare pian piano le sicurezze dell’ad. Questa almeno sembra essere la strategia di Lega e Fratelli d’Italia. Che nelle discussioni interne all’Autorità hanno tirato in ballo, a distanza di due settimane, il dossier Sanremo. Soprattutto per quel che riguarda le ...

