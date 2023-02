Rai fuori dalle bollette? La misura che fa tremare il colosso: ecco da quando sarà operativa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Novità in questo 2023 per quanto riguarda il canone Rai, le nuove misure potrebbero risultare un problema per il colosso, ecco cosa succederà Il canone Rai presto uscirà dalla bolletta della luce degli italiani, o almeno così sembra far intendere il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Al momento si tratta semplicemente di una proposta ma sta prendendo sempre più piede l’idea nelle ultime settimane: c’è chi giurerebbe che si darà l’ok. Canone Rai fuori dalla bolletta – ilovetrading.itNonostante non sia ancora confermato e non si possano fare veri e propri pronostici su quel che accadrà, nel frattempo è bene capire che cosa succederebbe nel caso in cui la proposta venisse accettata. La Rai ha cominciato a “preoccuparsi” qualche settimana fa, quando il ministro dell’Economia Giorgetti all’evento di chiusura ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 24 febbraio 2023) Novità in questo 2023 per quanto riguarda il canone Rai, le nuove misure potrebbero risultare un problema per ilcosa succederà Il canone Rai presto uscirà dalla bolletta della luce degli italiani, o almeno così sembra far intendere il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Al momento si tratta semplicemente di una proposta ma sta prendendo sempre più piede l’idea nelle ultime settimane: c’è chi giurerebbe che si darà l’ok. Canone Raidalla bolletta – ilovetrading.itNonostante non sia ancora confermato e non si possano fare veri e propri pronostici su quel che accadrà, nel frattempo è bene capire che cosa succederebbe nel caso in cui la proposta venisse accettata. La Rai ha cominciato a “preoccuparsi” qualche settimana fa,il ministro dell’Economia Giorgetti all’evento di chiusura ...

