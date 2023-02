(Di venerdì 24 febbraio 2023) Al direttore - Caro Cerasa, mi chiedi un’opinione sulleper il segretario nazionale del Pd e sul candidato che voterò. Se ancora disponiamo di un partito con sufficienti caratteri di democrazia interna,aventi come obiettivo quello di eleggerne il segretario nazionale non sono facilmente giustificabili. Sarebbero state più adatte a scegliere il candidato della sinistra nelle recenti elezioni regionali, che non a scegliere il segretario del suo principale partito, in un momento lontano da una prova elettorale alla quale non sappiamo se si presenterà e nell’ambito di quale coalizione. Naturalmente si può dubitare che la democrazia interna “tradizionale” del Pd, l’unico partito che ancora l’adotta, sia adeguata a identificare il segretario di cui il partito ha bisogno nelle attuali circostanze, e questo potrebbe giustificare un ...

Non per assecondarlo passivamente e lisciargli il pelo come fanno perdiverse il M5S, le sinistre, e persino Berlusconi ( .. a quanto pare in compagnia di Matteo Messina Denaro). ...... mentre Bonaccini vorrebbe ripartire dalleche fondarono il PD riconoscendo che il partito ...non è attuare il vecchio ma realizzare un partito in cui l'amalgama delle varie culture...

Ragioni riformiste per votare Bonaccini alle primarie Il Foglio

Cattolici democratici e riformisti per Stefano Bonaccini Umbriadomani

“Ecco perché sostengo Elly Schlein”, intervista a Nicola Zingaretti Il Riformista

La preside Annalisa Savino dopo le accuse di Valditara: “Basta polemiche, il messaggio è arrivato agli s... Il Riformista

Perché il 41 bis è incostituzionale: tutti i motivi Il Riformista

“Azione Siena, in una partecipata riunione alla presenza degli organi comunali e provinciali, nonché del segretario regionale Marco Remaschi, ha deciso all’unanimità e con vivo entusiasmo di presentar ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...