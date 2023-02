Rabiot | «Abbiamo degli obiettivi | contro l’Inter in Coppa Italia sarà dura»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Adrienha parlato ai microfoni di Sky dopo il passaggio del turno in Europa Leagueil Nantes, battuto 3-0.– Adrienha parlatodella Juventus in questo finale di stagione. Oltre all’Europa League il centrocampista pensa alla semifinalein: «Ci sono, coninnonfacile. L’Europa League fa parte dei nostri, ci sono altre grandi squadre in questa competizione ma siamo la Juventus e dobbiamo puntare al massimo». L’andata della semifinale si giocherà a Torino il 4 ...