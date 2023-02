R. Kelly condannato a 20 anni per abusi su una 14enne (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Chicago R. Kelly è stato condannato a 20 anni di carcere per aver abusato sessualmente di una minore. Ad incastrarlo definitivamente è stato un video, che lo ha ripreso mentre compiva la violenza su una 14enne. Questa pena avrebbe dovuto andarsi a sommare a quella di 30 anni che il cantautore sta già scontando (dopo essere stato condannato nel 2021, a New York, per associazione a delinquere e reati sessuali), ma in una vittoria per la difesa, il giudice ha accettato di sovrapporle, fatta eccezione per un anno. Vi raccomandiamo... R. Kelly dichiarato colpevole di abusi sessuali su decine di vittime R. Kelly è stato condannato per ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Chicago R.è statoa 20di carcere per aver abusato sessualmente di una minore. Ad incastrarlo definitivamente è stato un video, che lo ha ripreso mentre compiva la violenza su una. Questa pena avrebbe dovuto andarsi a sommare a quella di 30che il cantautore sta già scontando (dopo essere statonel 2021, a New York, per associazione a delinquere e reati sessuali), ma in una vittoria per la difesa, il giudice ha accettato di sovrapporle, fatta eccezione per un anno. Vi raccomandiamo... R.dichiarato colpevole disessuali su decine di vittime R.è statoper ...

