R. Kelly condannato a 20 anni di carcere per pedopornografia e adescamento di minori

20 anni di carcere per pedopornografia e adescamento di minori. Questa la pena decisa per il cantante R. Kelly dal giudice federale di Chicago. L'artista potrà però scontare la condanna (meno un anno) contemporaneamente a quella di 30 anni che gli era già stata inflitta per reati di abusi sessuali. Il giudice Harry Leinenweber ha stabilito che il cantante dovrà quindi rimanere in carcere un anno in più, rispetto alla condanna stabilita lo scorso anno dal tribunale di New York. Nel caso in cui il giudice avesse deciso altrimenti, questa nuova condanna a 20 anni avrebbe signifcato per l'artista 56enne una condanna al carcere a vita.

