Quota 41 secca non arriverà nel 2023, si aspetta fine legislatura con quota 103? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Governo italiano ha più volte ribadito di voler attuare una riforma delle pensioni entro la fine dell'anno in corso, anche se al momento sembra tutto in alto mare. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l'obiettivo finale rimane quello di fissare la "quota 41" per la pensione di vecchiaia, ma solo al termine della legislatura. Nel frattempo, saranno introdotte gradualmente alcune misure specifiche, iniziando dalla separazione dell'assistenza dalla previdenza, una richiesta avanzata anche dai sindacati. Tale operazione potrebbe creare spazio per ulteriori interventi, in quanto comporterà una sorta di riorganizzazione della spesa pensionistica.

