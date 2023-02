Quirinale: Mattarella riceve Vera Politkovskaja (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale Vera Politkovskaja che gli ha consegnato il libro "Una madre", scritto con Sara Giudice, in ricordo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio alche gli ha consegnato il libro "Una madre", scritto con Sara Giudice, in ricordo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: Vi sono episodi di violenza contro i quali però la vera diga è fatta naturalmente dagli interventi del… - Quirinale : #Mattarella: oggi si compie un anno, un lungo anno, della guerra di aggressione che ha visto la Russia aggredire l’… - Quirinale : #Mattarella: La #pace richiede una grande opera per conseguirla, ripristinarla, consolidarla. Ma la pace non è solt… - MaurizioGabell1 : RT @LiberataItalia: IL POTERE DI @pfizeritalia @pfizer SU URSULA #VONDERPFIZER E PARLAMENTO UE ?????? QUESTA TIZIA CONTINUA A NASCONDERE I S… - SignorinaMarghe : RT @siriomerenda: Mattarella al Quirinale ricorda 'la violenza in questi giorni davanti a una scuola contro ragazzi'...che poi il tutto sia… -