Qui Zingonia: notiziario del 23/2 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Doppia seduta anche oggi per i nerazzurri al Centro Bortolotti di Zingonia, in vista della partita di domenica sera con il Milan per la 24ª giornata della Serie A TIM 2022-2023. Domani, venerdì 24 febbraio, la preparazione proseguirà con un allenamento pomeridiano a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.

