Questo è NOW, ecco la nuova ricchissima offerta del servizio streaming di Sky (Di venerdì 24 febbraio 2023) Questo è NOW: al centro della nuova campagna di brand le serie TV internazionali, gli show di cui tutti parlano, i film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming. Questo è NOW: al centro della nuova campagna di brand le serie TV internazionali, gli show di cui tutti parlano, i film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming. "Questo è NOW" è il claim della nuova campagna di comunicazione del servizio in streaming di Sky, da oggi in onda sulle principali TV italiane e sulle piattaforme digitali. In un mondo in cui i contenuti sono sempre più frammentati tra i diversi servizi in streaming, NOW propone un'offerta ricchissima, con tutto lo Sport ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023)è NOW: al centro dellacampagna di brand le serie TV internazionali, gli show di cui tutti parlano, i film più attesi e tutto lo Sport di Sky in direttaè NOW: al centro dellacampagna di brand le serie TV internazionali, gli show di cui tutti parlano, i film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta. "è NOW" è il claim dellacampagna di comunicazione delindi Sky, da oggi in onda sulle principali TV italiane e sulle piattaforme digitali. In un mondo in cui i contenuti sono sempre più frammentati tra i diversi servizi in, NOW propone un', con tutto lo Sport ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DelorRalf : RT @Goditaliamaster: Questo è quello che pagate con i vostri omaggi, voglio un altro mese di palestra, ORA ???? - kungkikitty : RT @TrueZhan: Wanna see this gorgeous guy? Yes, now he’s in Milan. Vuoi vedere questo ragazzo meraviglioso? Sì, ora è a Milano. XIAO ZH… - JjJumu : RT @TrueZhan: Wanna see this gorgeous guy? Yes, now he’s in Milan. Vuoi vedere questo ragazzo meraviglioso? Sì, ora è a Milano. XIAO ZH… - ambuun16 : RT @TrueZhan: Wanna see this gorgeous guy? Yes, now he’s in Milan. Vuoi vedere questo ragazzo meraviglioso? Sì, ora è a Milano. XIAO ZH… - Mamjui13 : RT @TrueZhan: Wanna see this gorgeous guy? Yes, now he’s in Milan. Vuoi vedere questo ragazzo meraviglioso? Sì, ora è a Milano. XIAO ZH… -