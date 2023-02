"Questa è una vergogna". Nave in porto, la Boldrini impazzisce: veleno sulla Meloni (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Puniti per aver fatto soccorsi in mare e salvato la vita di decine di persone": Laura Boldrini punta il dito contro il decreto Ong approvato ieri in Senato. Un provvedimento che la dem ha definito "la norma della vergogna che solo questo governo poteva concepire. Un accanimento contro le Ong a cui va tutta la nostra solidarietà". Questo il pensiero che la deputata del Partito democratico ha affidato ai social. Dopo il via libera di questo decreto, è subito scattato il primo provvedimento nei confronti della Nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore, dopo lo sbarco del 17 febbraio ad Ancona di 48 migranti. Lo staff di Msf ha fatto sapere: "Le autorità italiane ci hanno appena comunicato che la Geo Barents, la Nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Puniti per aver fatto soccorsi in mare e salvato la vita di decine di persone": Laurapunta il dito contro il decreto Ong approvato ieri in Senato. Un provvedimento che la dem ha definito "la norma dellache solo questo governo poteva concepire. Un accanimento contro le Ong a cui va tutta la nostra solidarietà". Questo il pensiero che la deputata del Partito democratico ha affidato ai social. Dopo il via libera di questo decreto, è subito scattato il primo provvedimento nei confronti dellaGeo Barents di Medici Senza Frontiere. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore, dopo lo sbarco del 17 febbraio ad Ancona di 48 migranti. Lo staff di Msf ha fatto sapere: "Le autorità italiane ci hanno appena comunicato che la Geo Barents, ladi ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è ...

