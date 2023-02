Quell'Occhio nello stomaco della carta stampata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo fondò un giornale, nell'ottobre 1979, simile ai popolari inglesi. Formato tabloid, titoli di scatola, sensazionalismo. Durò poco, anche se prima della fine vendeva 75mila copie. Influirono anche il coinvolgimento dell'editore, Angelo Rizzoli, e del fondatore, nella loggia P2 Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo fondò un giornale, nell'ottobre 1979, simile ai popolari inglesi. Formato tabloid, titoli di scatola, sensazionalismo. Durò poco, anche se primafine vendeva 75mila copie. Influirono anche il coinvolgimento dell'editore, Angelo Rizzoli, e del fondatore, nella loggia P2

