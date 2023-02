Quelli che vorrebbero dare lezioni di anti-imperialismo alla resistenza ucraina e altri bias politico-cognitivi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Non sempre la storia è maestra di vita, spesso però l’attualità è maestra di storia. Per anni a sinistra, in t, me compreso, ci siamo cullati nell’idea della diversità del Partito comunista italiano rispetto aglipartiti comunisti dell’Est. Un’idea che conteneva peraltro una buona dose d’ingenerosità nei confronti di dirigenti politici e intellettuali che i loro tentativi di elaborazione autonoma e originale li avevano pagati a caro prezzo, davai carri armati sovietici, per giunta inviati con la piena approvazione (se non su diretta esortazione) degli autonomi e originalissimi compagni italiani. Ma quello del 1956, ci dicevamo, era un errore, che aprì già allora una discussione lacerante e che sarebbe stato corretto in seguito: appena una dozzina di anni dopo, s’intende, con la condanna dell’intervento sovietico a Praga ...