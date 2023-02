Quella volta in cui Maurizio Costanzo si improvvisò rapper insieme a Fiorello – Il video (Di venerdì 24 febbraio 2023) Conduttore, presentatore, giornalista e anche… rapper. Tra i siparietti più divertenti che ci lascia in eredità Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni, c’è anche un freestyle rap in compagnia di Fiorello. La gag risale a una vecchia puntata del Maurizio Costanzo Show. Nel video si vede Rosario Fiorello – con il codino e un cappello in testa – improvvisare una base rap con la bocca, mentre il padrone di casa stringe il microfono e prova a rappare. Il brano che i due provano a imitare, senza troppo successo, è Bambastic, il successo commerciale del rapper Shaggy uscito nel 1995. su Open Leggi anche: Maurizio Costanzo e Quella intervista con Fedez: «Cosa si prova ad ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Conduttore, presentatore, giornalista e anche…. Tra i siparietti più divertenti che ci lascia in eredità, scomparso oggi all’età di 84 anni, c’è anche un freestyle rap in compagnia di. La gag risale a una vecchia puntata delShow. Nelsi vede Rosario– con il codino e un cappello in testa – improvvisare una base rap con la bocca, mentre il padrone di casa stringe il microfono e prova a rappare. Il brano che i due provano a imitare, senza troppo successo, è Bambastic, il successo commerciale delShaggy uscito nel 1995. su Open Leggi anche:intervista con Fedez: «Cosa si prova ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Quella volta che Putin da bambino si impegnò in una caccia a un ratto che infestava la casa. E quando riuscì a bloc… - vincycernic2 : Invece di urlare alla gente che fa schifo, andate ad urlare questo per far succedere il devasto in quella casa è la… - RealRominaF : RT @jy1982: Che la terza volta sia quella buona? Riuscirò a far vedere @RealRominaF e @Immanuelcasto per la prima volta a @SMilesi81? https… - ommaronn : io che sono alta 1.55 e ai pedali ci arrivo solamente tirando ogni muscolo esistente nel mio corpo e ne esco distru… - carlott25434055 : Amore nikita non so più come dirtelo che 1 ha chiesto in confessionale il permesso 2 quella volta sola si era messa… -