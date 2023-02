Quella canzone di Mina, scritta da Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non tutti sanno che nei suoi 84 anni di vita Maurizio Costanzo è stato anche autore di canzoni. La più celebre è Se Telefonando di Mina, che vive anche in una recente cover realizzata dal cantante Nek. Il giornalista appare tra gli autori che si sono occupati della stesura del testo di Se Telefonando, un enorme successo che ancora oggi è impossibile da dimenticare. Era il 1966 e Maurizio Costanzo era giovanissimo. Scrisse le parole di Se Telefonando insieme a Ghigo De Chiara, anche lui autore del testo che poi venne donato alla voce di Mina, che lo rese un successo senza eguali. La melodia e gli arrangiamenti del pezzo erano invece di Ennio Morricone. Se Telefonando, la canzone scritta da Maurizio Costanzo per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non tutti sanno che nei suoi 84 anni di vitaè stato anche autore di canzoni. La più celebre è Se Telefonando di, che vive anche in una recente cover realizzata dal cantante Nek. Il giornalista appare tra gli autori che si sono occupati della stesura del testo di Se Telefonando, un enorme successo che ancora oggi è impossibile da dimenticare. Era il 1966 eera giovanissimo. Scrisse le parole di Se Telefonando insieme a Ghigo De Chiara, anche lui autore del testo che poi venne donato alla voce di, che lo rese un successo senza eguali. La melodia e gli arrangiamenti del pezzo erano invece di Ennio Morricone. Se Telefonando, ladaper ...

