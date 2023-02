Quasi 800 sbarchi in un giorno, il Viminale smentito dai fatti. Con l’ondata di ieri a Lampedusa il conto dei migranti ospitati sull’isola sale a 1.160 a fronte di 400 posti disponibili (Di venerdì 24 febbraio 2023) Proprio nel giorno in cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si autoincensa sulle colonne del Giornale, attribuendosi il merito di aver “evitato il triplo degli sbarchi” (leggi articolo a pagina 2), la smentita alle sue parole arriva dai fatti. ieri nell’isola di Lampedusa è stata una giornata continua di sbarchi di migranti, alle 18 se ne contavano ben diciassette, per un totale di 756 persone arrivate a bordo per lo più di barchini. Tutti i gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura, le presenze sono tornate a salire: ci sono, al momento, di nuovo, 1.160 persone, a fronte di neanche 400 posti disponibili. Chi si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Proprio nelin cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si autoincensa sulle colonne del Giornale, attribuendosi il merito di aver “evitato il triplo degli” (leggi articolo a pagina 2), la smentita alle sue parole arriva dainell’isola diè stata una giornata continua didi, alle 18 se ne contavano ben diciassette, per un totale di 756 persone arrivate a bordo per lo più di barchini. Tutti i gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, nonostante i trasferimenti disdalla Prefettura, le presenze sono tornate a salire: ci sono, al momento, di nuovo, 1.160 persone, adi neanche 400. Chi si ...

