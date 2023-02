Quarant'anni fa la prima puntata: così nacque il Maurizio Costanzo show (Di venerdì 24 febbraio 2023) 14 settembre 1982, una data entrata nella storia della televisione: il primo appuntamento con l'amato talk show delle reti Mediaset Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) 14 settembre 1982, una data entrata nella storia della televisione: il primo appuntamento con l'amato talkdelle reti Mediaset

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninoamadore : In marcia quarant’anni dopo contro la mafia - pace_aurelia : RT @Antonio79B: Spero semplicemente di essere ricordato come una brava persona che ha fatto un programma durato quarant’anni. [...] Spero c… - alaurasparsi : @rrache_ Stavo dicendo a mia madre “Pensa avere uno show per quasi quarant’anni” e lei “Ma che dici, era di molto p… - FedericaSure : @Classis0101 Però questo motivo - così di tutti, da quarant'anni, che scivola sui ricordi di quando eravamo giovani… - MariaAn25422188 : RT @Antonio79B: Spero semplicemente di essere ricordato come una brava persona che ha fatto un programma durato quarant’anni. [...] Spero c… -