Quando torna Jannik Sinner? Ora una pausa corretta prima dei Masters1000 americani

(Di venerdì 24 febbraio 2023)si è ritirato dal torneo di Marsiglia proprio pochi minutidi scendere in campo contro il francese Arthur Fils, che l’altoatesino aveva già battuto nella semifinale dell’ATP di Montpellier. Un forfait sicuramente improvviso ed inaspettato, ma che il numero dodici del mondo ha subito spiegato con un breve comunicato stampa: “Dopo la partita di Rotterdam ho iniziato a sentirmi male. Gli ultimi giorni non avevo energia. Non riuscivo ad allenarmi bene. Ho un po’ di febbre. Abbiamo aspettato fino all’ultimo per prendere una decisione. Purtroppo il mio corpo non è in buona forma”. Nessun infortunio o problema muscolare, ma probabilmenteera arrivato all’estremo delle sue forze dopo due settimane comunque tirate tra Montpellier e Rotterdam, visto che in entrambi i tornei è comunque arrivato fino ...