Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana? Orario esatto, pettorale, programma, tv, dove vederla (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sofia Goggia vuole essere la grande protagonista nella discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023 di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 25 febbraio (ore 11.00) sulla pista svizzera, dove la bergamasca partirà con tutti i favori del pronostico dopo la delusione rimediata ai Mondiali, Quando ha inforcato nell’ultimo settore. L’azzurra insegue una vittoria fondamentale per mettere una grossa ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori dovrà vedersela con ELena Curtoni, la slovena Ilka Stuhec, le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, la tedesca Kira Weidle, la norvegese Ragnhild Mowinckel, l’elvetica Jasmine Flury (trionfatrice a sorpresa ai Mondiali) e l’austriaca Nina Ortlieb. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023)vuole essere la grande protagonistalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023 di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 25 febbraio (ore 11.00) sulla pista svizzera,la bergamasca partirà con tutti i favori del pronostico dopo la delusione rimediata ai Mondiali,ha inforcato nell’ultimo settore. L’azzurra insegue una vittoria fondamentale per mettere una grossa ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori dovrà vedersela con ELena Curtoni, la slovena Ilka Stuhec, le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, la tedesca Kira Weidle, la norvegese Ragnhild Mowinckel, l’elvetica Jasmine Flury (trionfatrice a sorpresa ai Mondiali) e l’austriaca Nina Ortlieb. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... europainitalia : Oggi è passato un anno dalla brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia. 365 giorni di coraggiosa resist… - jacopocoghe : Josh Alexander di 16 anni è stato sospeso dalla scuola in Canada per proteste contro l'uso dei bagni da parte di tr… - ProVitaFamiglia : ?#Canada. Josh Alexander di 16 anni è stato sospeso dalla sua scuola per proteste contro l'uso dei bagni da parte d… - LLamcaj : RT @ingobbito: Comunque Nick Fagioli sta diventando un top player. D’altra parte uno che sta in panchina e non capisce un cazzo lo aveva pr… - francesca_petri : RT @ghegola: Mi piacciono i romanzi. La maggior parte dei romanzi che ho letto sono romanzi russi.Per quello ho studiato russo. Per quello… -