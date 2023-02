“Quando Maurizio morirà…”. Maria De Filippi, quella confessione triste su Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore è morto. Aveva 84 anni. Costanzo è deceduto a Roma. Era nato a Roma, da una famiglia di origini abruzzesi, nel 1938. Una notizia triste e inaspettata per tutta l’Italia, che in questo momento si sta stringendo intorno a Maria De Filippi, sua moglie da 28 anni. Maria De Filippi è diventata una delle regine della televisione italiana e insieme a Maurizio Costanzo formava una delle coppie più influenti. Costanzo ha iniziato a lavorare prestissimo, giornalista già a 18 anni come cronista del quotidiano romano ‘Paese Sera’. Quattro anni dopo, collabora con la rivista ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ e qualche anno più tardi diventa caporedattore ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023), giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore è morto. Aveva 84 anni.è deceduto a Roma. Era nato a Roma, da una famiglia di origini abruzzesi, nel 1938. Una notiziae inaspettata per tutta l’Italia, che in questo momento si sta stringendo intorno aDe, sua moglie da 28 anni.Deè diventata una delle regine della televisione italiana e insieme aformava una delle coppie più influenti.ha iniziato a lavorare prestissimo, giornalista già a 18 anni come cronista del quotidiano romano ‘Paese Sera’. Quattro anni dopo, collabora con la rivista ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ e qualche anno più tardi diventa caporedattore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - IlContiAndrea : #MaurizioCostanzo: “Quando smetterò di avere curiosità per l’ospite che ho davanti, smetterò di fare questo lavoro”… - MediasetTgcom24 : Quando Maurizio Costanzo disse: 'Vorrei morire tenendo la mano a Maria...' #MaurizioCostanzo #mauriziocostanzo… - fefis_world : RT @xboobsrita: Maria De Filippi: “Non so se avrò la forza di tenere la mano a Maurizio Costanzo quando morirà” ???? - Mary95_real : RT @xsemprefamosa: Maurizio Costanzo ha lottato per la mafia, si è esposto in prima linea, ha fatto interi programmi parlando di mafia quan… -