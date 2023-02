Quando la mafia tentò di uccidere Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel 1993 il conduttore e la sua futura moglie Maria De Filippi uscirono illesi da un attentato deciso da Totò Riina Leggi su ilpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel 1993 il conduttore e la sua futura moglie Maria De Filippi uscirono illesi da un attentato deciso da Totò Riina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DR3CL16 : RT @xsemprefamosa: Maurizio Costanzo ha lottato per la mafia, si è esposto in prima linea, ha fatto interi programmi parlando di mafia quan… - winterikaheath : RT @xsemprefamosa: Maurizio Costanzo ha lottato per la mafia, si è esposto in prima linea, ha fatto interi programmi parlando di mafia quan… - aurora6335 : RT @xsemprefamosa: Maurizio Costanzo ha lottato per la mafia, si è esposto in prima linea, ha fatto interi programmi parlando di mafia quan… - biondinadisatan : RT @xsemprefamosa: Maurizio Costanzo ha lottato per la mafia, si è esposto in prima linea, ha fatto interi programmi parlando di mafia quan… - foryovrlove : RT @xsemprefamosa: Maurizio Costanzo ha lottato per la mafia, si è esposto in prima linea, ha fatto interi programmi parlando di mafia quan… -