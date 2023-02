Quando i funerali di Maurizio Costanzo: la camera ardente al Campidoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando si terranno i funerali di Maurizio Costanzo? Oggi, venerdì 24 febbraio 2023, la notizia della sua scomparsa a 84 anni. TV a lutto, Mediaset sospende i programmi Fascino – Uomini e Donne, in primis. A rischio anche le prossime puntate dei programmi C’è Posta Per Te ed Amici di Maria De Filippi attese rispettivamente per sabato sera e per domenica pomeriggio. La prossima puntata speciale pomeridiana di Amici è già stata registrata a Roma ma la messa in onda potrebbe slittare di una settimana per rispettare il lutto. L’appuntamento atteso in TV per domenica 26 febbraio, dunque, potrebbe slittare a domenica 5 marzo, prolungando di una puntata la fase pomeridiana, in vista del Serale. Addio Maurizio Costanzo, camera ardente e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)si terranno idi? Oggi, venerdì 24 febbraio 2023, la notizia della sua scomparsa a 84 anni. TV a lutto, Mediaset sospende i programmi Fascino – Uomini e Donne, in primis. A rischio anche le prossime puntate dei programmi C’è Posta Per Te ed Amici di Maria De Filippi attese rispettivamente per sabato sera e per domenica pomeriggio. La prossima puntata speciale pomeridiana di Amici è già stata registrata a Roma ma la messa in onda potrebbe slittare di una settimana per rispettare il lutto. L’appuntamento atteso in TV per domenica 26 febbraio, dunque, potrebbe slittare a domenica 5 marzo, prolungando di una puntata la fase pomeridiana, in vista del Serale. Addioe ...

