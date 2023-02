Quando gareggia Sofia Goggia a Crans Montana: orari gare 25-26 febbraio, dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la delusione dei Mondiali di Meribel con l’uscita in discesa libera, Sofia Goggia torna a pensare nuovamente alla Coppa del Mondo. La bergamasca sarà una delle protagoniste nel fine settimana di Coppa del Mondo a Crans Montana, dove l’azzurra può anche conquistare la coppa di discesa con due gare d’anticipo. Goggia, infatti, conduce la classifica con 480 punti contro i 372 della slovena Ilka Stuhec e i 278 della compagna di squadra Elena Curtoni. Mancano in totale solamente tre discese (oltre a quella di Crans Montana, ci sono quelle di Kvitfjell e delle finali a Soldeu) e Sofia potrebbe anche vincere matematicamente la coppa già in Svizzera, ma dovranno esserci una serie di risultati a suo favore, con in ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la delusione dei Mondiali di Meribel con l’uscita in discesa libera,torna a pensare nuovamente alla Coppa del Mondo. La bergamasca sarà una delle protagoniste nel fine settimana di Coppa del Mondo al’azzurra può anche conquistare la coppa di discesa con dued’anticipo., infatti, conduce la classifica con 480 punti contro i 372 della slovena Ilka Stuhec e i 278 della compagna di squadra Elena Curtoni. Mancano in totale solamente tre discese (oltre a quella di, ci sono quelle di Kvitfjell e delle finali a Soldeu) epotrebbe anche vincere matematicamente la coppa già in Svizzera, ma dovranno esserci una serie di risultati a suo favore, con in ...

