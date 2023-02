Quando finisce Masterchef 12? Data della finale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Siamo ormai ad un passo dalla finalissima di12. Per i concorrenti rimasti in gara si tratta delle ultime battute per conquistare un pass per la serata che concluderà questa dodicesima stagione. E che eleggerà il nuovoItaliano. Prima però ci sono di mezzo le ultime prove e anche un’insidiosa esterna che metterà a dura prova la masterclass ridotta, primapuntata del 23 febbraio 2023, ormai a soli sei aspiranti chef: per uno di loro però sarà tempo di riconsegnare il grembiule bianco ai Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.c’è ladi12 L’appuntamento per ladiItalia è per giovedì 2 marzo 2023 (la settimana successiva inizierà, sempre su Sky Uno, ...