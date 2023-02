Quando Costanzo "sdoganò" il confratello Licio Gelli L'intervista al Corriere e il piano di una nuova Italia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un’intervista sul Corriere della Sera. Una delle tante prodotte da Maurizio Costanzo. Eppure, a rileggerla oggi, c’è qualcosa che fa impressione. La data di uscita di questa chiacchierata tra il popolare giornalista, morto oggi 24 febbraio a 84 anni, e Licio Gelli è datata 5 ottobre 1980. All’epoca si sapeva dell’esistenza della Loggia massonica Propaganda 2 (poi sintetizzata in P2), ma ancora non si conoscevano le ramificazioni di potere e i nomi degli iscritti. Tra cui, per l’appunto, lo stesso Costanzo. Messa così l’intervista a Gelli diventa una chiacchierata tra “confratelli” e non più un modo per inchiodarlo alle sue responsabilità. Fu soltanto il 17 marzo 1981 che i giudici istruttori Giuliano Turone e Gherardo Colombo riuscirono ad Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un’suldella Sera. Una delle tante prodotte da Maurizio. Eppure, a rileggerla oggi, c’è qualcosa che fa impressione. La data di uscita di questa chiacchierata tra il popolare giornalista, morto oggi 24 febbraio a 84 anni, eè datata 5 ottobre 1980. All’epoca si sapeva dell’esistenza della Loggia massonica Propaganda 2 (poi sintetizzata in P2), ma ancora non si conoscevano le ramificazioni di potere e i nomi degli iscritti. Tra cui, per l’appunto, lo stesso. Messa così l’diventa una chiacchierata tra “confratelli” e non più un modo per inchiodarlo alle sue responsabilità. Fu soltanto il 17 marzo 1981 che i giudici istruttori Giuliano Turone e Gherardo Colombo riuscirono ad Segui su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #MaurizioCostanzo: “Quando smetterò di avere curiosità per l’ospite che ho davanti, smetterò di fare questo lavoro”… - autoctoNO_it : RT @RobbyDreamer: esperimento stava nella massoneria. Massoneria alla quale Costanzo apparteneva con la tessera di iscrizione numero 1819 a… - Sara_fromArda : Quando Maurizio Costanzo sfotteva Ugo Mattei perché non si era vaccinato. #nessunacorrelazione - whiskeybeige : RT @xsemprefamosa: Maurizio Costanzo ha lottato per la mafia, si è esposto in prima linea, ha fatto interi programmi parlando di mafia quan… - gleescovers : RT @xsemprefamosa: Maurizio Costanzo ha lottato per la mafia, si è esposto in prima linea, ha fatto interi programmi parlando di mafia quan… -