Qual è il posto più sicuro su un aereo? Un esperto di aviazione ha risposto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando si viaggia in aereo, a volte capita di chiedersi: Quale posto mi proteggerà di più in caso di emergenza? Finalmente è arrivata una risposta da parte di un esperto di aviazione. La maggior parte delle persone prenota i posti in aereo in base al comfort, spesso scegliendo quelli più vicini ai servizi igienici o con quelli che garantiscono più spazio per le gambe. Molti viaggiatori, consci della calca che normalmente si crea al momento dello sbarco, prediligono i posti vicini alla parte anteriore in modo da poter scendere più rapidamente. Purtroppo, però, non sono quelli i posti più sicuri su un aereo. Ad aggiudicarsi il primato sono i posti centrali nell'ultima fila. Un'indagine del Time, che ha esaminato 35 anni di dati sugli incidenti aerei, ha rilevato che i ...

