(Di venerdì 24 febbraio 2023) Presidente per caso, quasi zar a vita, ora deve decidere che strada prendere, mentre resta l’unico collante per la Russia

... il capo della diplomazia del Cremlino, in carica dal 2004, rispose chedi fronte alle decisioni fatali " ha tre consiglieri . Ivan il. Pietro il Grande. e Caterina la Grande" , ...Quella russa di Vladimir, innanzitutto, ma non di meno quella d'Occidente. E non si può tacerlo, perch è vero che chi aggredisce ha sempre torto, terribilmente più torto di tutti, ma è ...

Lavrov il giorno dell'invasione: "Putin si fida solo di tre consiglieri: Ivan il Terribile, Pietro il Grande … la Repubblica

Ex consiglieri di Putin al Financial Times: “Fatto un terribile errore, tutti questi morti” La Stampa

Putin decise l'invasione in segreto anche Lavrov era all'oscuro ... Agenzia ANSA

Putin il Terribile, nuovo imperatore del Cremlino La Stampa

Perché la Russia ha invaso l'Ucraina, dai motivi storici alle tensioni con la Nato Sky Tg24

Il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov sarebbe stato tenuto all'oscuro della decisione del Cremlino di invadere l'Ucraina fino a due ore prima dell'attacco. La rivelazione in un articolo del Fin ...