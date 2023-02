Putin e la decisione di invadere l’Ucraina in gran segreto | “Perfino Lavrov era all’oscuro”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’invasione del, della quale oggi ricade l’anniversario, fu decisa dain, dopo una consultazione con i suoi consiglieri super-fidati, senza coinvolgere il resto del governo. Secondo quanto rivela il Financial Times,il braccio destro del presidente russo, il ministro degli Esteri Sergei, non era al corrente della. “Intorno all’una del mattino del 24 febbraio – si legge sul quotidiano americano – il ministro degli Esteri russo Sergeiricevette una telefonata inquietante. Dopo mesi passati a preparare una forza di invasione da 100.000 uomini sui confini con, Vladimiraveva dato il via libera all’invasione. Laprese ...